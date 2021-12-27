В Петербурге платформа "Северный полюс" готовится к последним испытаниям

Они начнутся 30 июня.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс", которая может принимать на борту тяжелые вертолёты, готовится к последнему этапу ходовых испытаний. Их начало запланировано на 30 июня. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан побывали на "Адмиралтейских верфях" и осмотрели платформу.

По словам Медведева, платформа "Северный полюс" завершает цикл испытаний и готовится к первому походу в высокие широты.

Напомним, что ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" была заложена 10 апреля 2019 года, а спущена на воду 18 декабря 2020 года. Она войдет в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Видео: Вконтакте / Александр Беглов

