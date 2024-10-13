"Северный полюс": премьера фильма о подвиге полярников прошла в Санкт-Петербурге

Репортаж Piter.TV с премьеры фильма.

В кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге состоялась премьера экшен-драмы "Северный полюс", посвященной подвигу советских полярников.

Перед началом показа на красную дорожку вышли исполнители главных ролей Андрей Мерзликин, Ольга Ломоносова, Елена Север, а также режиссер Александр Котт. Среди приглашенных гостей были актеры Андрей Носов, Илья Носов, Сергей Рост и другие. Они пообщались с прессой и зрителями, сделали совместные фотографии.

Андрей Мерзликин рассказал журналистам о работе над фильмом, сложностях съемочного процесса и ключевых темах картины.

"Для меня это было интересно в силу того, что здесь есть столкновение твоей самореализации и личных качеств, связанных с семьей, с твоими верованиями, с твоими пониманиями, что жизнь - это не только служение, но и служение семье и детям", — отметил актер.

Режиссер Александр Котт вспомнил, что работал с Мерзликиным еще в своем первом фильме про подводников "Конвой PQ-17", где актер исполнил роль командира подводной лодки.

"И вот через 20 лет мне предложили снять кино про атомную подводную лодку, и я понял, что на Андрея Мерзликина можно опереться", — рассказал он.

Перед началом сеанса команда фильма и приглашенные гости поднялись на сцену. С приветственной речью выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он подчеркнул, что фильм тесно связан с городом: многие его участники — петербуржцы, часть съемок проходила здесь, а подводная лодка "Ленинский комсомол" К-3 в 2021 году получила петербургскую прописку.

Действие фильма разворачивается в начале 1960-х годов, на фоне обострения противостояния СССР и США. Первая советская атомная подлодка "К-3" преодолевает льды Северного Ледовитого океана, доказывая возможности отечественного флота. Этот поход стал не только техническим достижением, но и символом решимости советских моряков.

В картине снялись актеры разных поколений и актерских школ. Помимо Андрея Мерзликина, в проекте приняли участие Елена Север, Евгений Миронов, Кирилл Кяро, Игорь Гордин, Сергей Перегудов, Анатолий Котенев. Съемки длились пять лет и проходили в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Мурманске, Полярном и Заозерске. Для воссоздания антуража дрейфующей полярной станции и подводной лодки на льду Сестрорецкого залива возвели масштабные декорации.

После показа зрители отметили реалистичные декорации, операторскую работу и игру актеров.

"Фильм очень тронул, до слез. Я даже не представляла, что такое могло быть, что люди были готовы на такие жертвы ради науки. Андрей Мерзликин просто потрясающе сыграл, я поверила каждому его слову", — поделилась одна из зрительниц.

Фильм выходит в широкий прокат 27 февраля. Зрители смогут оценить историю, основанную на реальных событиях, и вспомнить подвиг исследователей Арктики.

Ксения Самуйлова

Фото: Ксения Самуйлова, кадры из х.ф. "Северный полюс"