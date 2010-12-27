В Петербурге может появиться туристический сбор

Сумма будет небольшой, но сбор хотят ввести уже в 2019 году.

В Петербурге хотят ввести туристический сбор. Об этом сообщил глава Комитета финансов Алексей Корабельников на бюджетных слушаниях.

Такие меры принимаются для предотвращения падения доходов бюджета. Ведь с 2019 года в силу вступают изменения в федеральном законодательстве, из-за которых петербургская казна может лишиться 30 миллиардов рублей. Например, с 2019 года движимое имущество компаний освободят от налогов, будет заморожена ставка налога на прибыль.

Вряд ли сумма будет очень большой, – отметил глава Комитета финансов. – Думаю, 1 или 2 процента – это справедливо (от стоимости проживания в Петербурге). Алексей Корабельников, глава Комитета финансов

Санкт-Петербург будет опираться на европейскую практику. Сбор могут ввести уже в 2019 году.

В октябре в Петербурге пройдёт Saint Petersburg Travel Hub

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