В Петербурге могут продлить запрет выхода на лёд после 15 января

За время действия запрета со льда сняли 1200 человек.

В среду, 29 декабря, заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга ГУ МЧС России по городу Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС рассказал, что запрет выхода на лед в Петербурге планируют продлить.

Сотрудники полиции и профильные комитеты начнут проводить рейды, благодаря которым реакция на случаи нарушения запрета. На сегодняшний день снежный покров не превышает 5-7 см. В связи с этим выход на лёд категорически запрещён, так как там только ледяная каша и снег. Скорее всего запрет продлят.

За все время работы запрета со льда сняли 1200 человек, среди которых 70 детей. Никто не пострадал. Специалисты проводят профилактические беседы, стараясь донести до рыбаков и маленьких горожан важную мысль об опасности выхода на лед.

Ранее мы писали, что в Петербурге в новогоднюю ночь мобилизуют все силы МЧС и полиции.

Фото: Piter.TV