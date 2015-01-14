В Петербурге планируют построить 5 комплексов глубокой переработки отходов

До этого нужно провести "подготовительную" работу.

В Петербурге установлено 4,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Еще 3 тысячи появятся в Калининском и Красногвардейском районах. Об этом на заседании в ЗакСе сообщил губернатор Александр Беглов.

Система раздельного сбора отходов в Петербурге должна быть отлажена до запуска новых мусороперерабатывающих комплексов, отметил губернатор. Они создаются в Ленобласти. До этого момент нужно наладить раздельный сбор и логистику мусора.

По пяти мусороперебатывающим комплексам начались проектно-изыскательские работы. Они откроются в Брандовке – 5,5 га, в Дубровке – 126,5 га, в Левашово – 22 га, в Островском – 122,6 га, на Волхонском шоссе – 18,3 га.

Комментируя неудачный старт мусорной реформы, Александр Беглов отметил, что в начале всегда тяжело. Он сравнил ситуацию с ремонтом: в процессе оказывается нелегко, но результат радует. По словам губернатора, "полукриминальные структуры" пытались сорвать проведение реформы.

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