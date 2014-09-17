В Петербурге планируется продлить проектируемую трамвайную линию "Купчино - Славянка" до здания СПбГУ

К 2024 году в Петербурге может появится новая трамвайная линия, которая будет соединять микрорайоны "Купчино - Шушары - Славянка". Дорогу для общественного транспорта планируют проложить до кампуса СПбГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Инициативу обсудили губернатор города Александр Беглов и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Кроме того, градоначальник Северной столицы предложить проложить трамвайные рельсы до аэропорта Пулково.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Морской Пехоты появится светофор.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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