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В Петербурге планируется продлить проектируемую трамвайную линию "Купчино - Славянка" до здания СПбГУ
Сегодня, 14:49
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В Петербурге планируется продлить проектируемую трамвайную линию "Купчино - Славянка" до здания СПбГУ

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Строительство магистрали позволит жителям микрорайонов Шушары и Славянка быстрее добираться до метро.

К 2024 году в Петербурге может появится новая трамвайная линия, которая будет соединять микрорайоны "Купчино - Шушары - Славянка". Дорогу для общественного транспорта планируют проложить до кампуса СПбГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Инициативу обсудили губернатор города Александр Беглов и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Кроме того, градоначальник Северной столицы предложить проложить трамвайные рельсы до аэропорта Пулково.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Морской Пехоты появится светофор.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, купчино шушары спбгу, прямая линия, смольный, трамвайная линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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asondex
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