В Петербурге планируется продлить проектируемую трамвайную линию "Купчино - Славянка" до здания СПбГУ

Строительство магистрали позволит жителям микрорайонов Шушары и Славянка быстрее добираться до метро.

К 2024 году в Петербурге может появится новая трамвайная линия, которая будет соединять микрорайоны "Купчино - Шушары - Славянка". Дорогу для общественного транспорта планируют проложить до кампуса СПбГУ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Инициативу обсудили губернатор города Александр Беглов и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Кроме того, градоначальник Северной столицы предложить проложить трамвайные рельсы до аэропорта Пулково.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Морской Пехоты появится светофор.

Фото: Piter.tv