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В Петербурге пытаются продать забытый носок Владимира Путина
Сегодня, 11:05
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Arinablinova

В Петербурге пытаются продать забытый носок Владимира Путина

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Продавец утверждает, что президент оставил носок в отеле.

В понедельник,  9 марта,  петербуржцы, пользующиеся сайтом объявлений "Авито" обратили внимание на необычный лот. Неизвестный предлагает купить носок, якобы принадлежащий президенту Владимиру Путину, за 100 тысяч рублей.

Продавец утверждает, что работал в отеле "Sheraton" в Нижнем Новгороде, где президент ночевал 10-11 октября, когда приезжал на городской форум. Мужчина утверждает, что охрана в номере не ночевала, а перед заселением комнату тщательно проверяли, поэтому носок не мог принадлежать кому-то другому.

Ранее мы писали, что в Сети продают книги Олега Соколова с автографами.

Фото: avito.ru

 

Теги: авито, носки, объявления, продажи, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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