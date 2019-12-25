В Петербурге пытаются продать забытый носок Владимира Путина

Продавец утверждает, что президент оставил носок в отеле.

В понедельник, 9 марта, петербуржцы, пользующиеся сайтом объявлений "Авито" обратили внимание на необычный лот. Неизвестный предлагает купить носок, якобы принадлежащий президенту Владимиру Путину, за 100 тысяч рублей.

Продавец утверждает, что работал в отеле "Sheraton" в Нижнем Новгороде, где президент ночевал 10-11 октября, когда приезжал на городской форум. Мужчина утверждает, что охрана в номере не ночевала, а перед заселением комнату тщательно проверяли, поэтому носок не мог принадлежать кому-то другому.

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Фото: avito.ru