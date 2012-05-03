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В Петербурге перестал работать клуб "Ласточка"
Сегодня, 15:10
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В Петербурге перестал работать клуб "Ласточка"

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Сотрудники Роспотребнадзора выявили санитарные нарушения на площадке.

На Транспортном переулке в Петербурге приостановили деятельность клуба "Ласточка". Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении нарушения ковидных норм. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре региона.

Представители ведомства остановили два концерта и выписали на организаторов мероприятий административные протоколы. Помещение площадки опечатали.

Как отметили в комитете, на входе в "Ласточку" охранники не измеряли посетителям температуру, не проверяли наличие масок и QR-кодов. Кроме того, в клубе отсутствовала разметка о социальной дистанции, зрители пришли без масок. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургским ресторанам могут разрешить работать в новогоднюю ночь.

Фото: Pexels

Теги: ковидные ограничения, концертный клуб ласточка, масочный режим, роспотребнадзор, социальная дистанция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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