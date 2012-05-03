В Петербурге перестал работать клуб "Ласточка"

Сотрудники Роспотребнадзора выявили санитарные нарушения на площадке.

На Транспортном переулке в Петербурге приостановили деятельность клуба "Ласточка". Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении нарушения ковидных норм. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре региона.

Представители ведомства остановили два концерта и выписали на организаторов мероприятий административные протоколы. Помещение площадки опечатали.

Как отметили в комитете, на входе в "Ласточку" охранники не измеряли посетителям температуру, не проверяли наличие масок и QR-кодов. Кроме того, в клубе отсутствовала разметка о социальной дистанции, зрители пришли без масок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургским ресторанам могут разрешить работать в новогоднюю ночь.

Фото: Pexels