В Петербурге перекроют центр города 12 сентября

В центре Санкт-Петербурга 12 сентября введут ограничения движения из-за мероприятий, приуроченных ко Дню перенесения мощей святого князя Александра Невского. В ночь с 11 на 12 сентября 2025 г. в Петербурге начнут действовать ограничения движения транспорта в центральных районах.

По информации Комитета по транспорту, запрет на остановку и проезд будет введен на ряде ключевых улиц и площадей. С полуночи 11 сентября до полуночи 12 сентября перекроют площадь Александра Невского, участок у дома № 169 на Невском проспекте, Казанскую площадь и Казанскую улицу от Гороховой до Невского проспекта. Ограничения затронут также набережную канала Грибоедова на нечетной стороне от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, сам переулок Сергея Тюленина, а также участок набережной от Конюшенной площади до Невского проспекта.

Кроме того, движение будет закрыто на набережной канала Грибоедова на четной стороне от набережной реки Мойки до Царицынского проезда, на самом Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова, а также на Инженерной улице от канала Грибоедова до площади Искусств. Комитет по транспорту рекомендует водителям заранее планировать маршруты и учитывать ограничения. Полный список перекрытий размещен на официальном сайте ведомства.

