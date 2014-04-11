Центр Петербурга встал в многокилометровых пробках вечером 16 декабря

Более десяти аварий парализовали движение в нескольких районах города.

Вечером 16 декабря в Санкт-Петербурге было зафиксировано резкое ухудшение дорожной обстановки. Причиной заторов стали многочисленные дорожно-транспортные происшествия, которые, по предварительным данным, произошли из-за образования наледи на проезжей части.

В Центральном районе города движение оказалось практически парализовано. В красной зоне оказались Садовая улица, Невский проспект, Гороховая улица, Большая Морская и Большая Конюшенная улицы, набережная реки Фонтанки и Дворцовая набережная.

Заторы также затронули Адмиралтейский и Петроградский районы. Сложная дорожная ситуация наблюдалась на Чкаловском проспекте, улице Ленина, Каменноостровском проспекте и набережной реки Карповки.

Очевидцы сообщили, что на перекрестке у станции метро "Гостиный двор" дежурили сотрудники дорожно-патрульной службы, регулируя движение. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на улицах города было зарегистрировано более десяти дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на услуги шиномонтажа в Петербурге резко вырос к зиме.

Фото: Piter.TV