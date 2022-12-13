В Петербурге перекроют КАД между ЗСД и Парашютной улицей

Движение будут останавливать не более чем на 15 минут за раз.

В ночь с 25 на 26 января на севере КАД будут монтировать опоры. Так, несколько раз за ночь там полностью перекроют внутреннее кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45, с 03:30 до 03:45 и с 04:30 до 04:45 26 января на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, будут полностью перекрывать движение транспорта.

Движение будут останавливать не более чем на 15 минут за раз. Над проезжей частью будут монтировать две П-образные металлические опоры.

Ранее огни Дворцового моста окрасятся в красный в честь китайского Нового года. Мост будет светить красным цветом с 21 января по 5 февраля.

Фото: Piter.tv

