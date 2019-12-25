В Петербурге будут судить женщину, которая "меняла" пенсионерам деньги на новые

Добычей злоумышленницы стали более 2 млн рублей.

В Петербурге перед судом предстанет женщина цыганской наружности, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, женщина подходила на улице к пожилым людям, представлялась близкой знакомой их родственников и заявляла о скором обнулении денег. После этого пенсионеры отдавали мошеннице свои деньги для обмена на новые.

В общей сложности злоумышленнице удалось обмануть трех пенсионеров и заработать на своих махинациях более 2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали несостоявшегося мошенника-актера, просившего деньги на лечение "дочери".

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