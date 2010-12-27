В Петербурге пенсионера обманул мастер по ремонту компьютеров

Полиция начала проверку.

В полицию Красносельского района Петербурга 6 декабря пожаловался пенсионер 1936 года рождения, рассказали в в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина сообщил, что к нему в квартиру на улице Добровольцев пришел мастер по ремонту компьютеров. Завершив ремонт, он потребовал за свои услуги 95 тысяч рублей. Пенсионер считает, что сумма слишком завышена. Кроме того, после ухода мастера из квартиры пропал кнопочный телефон.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти из гаража похитили мотовездеход за 400 тысяч.

Фото: Pixabay