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В Петербурге пенсионер скончался в больнице из-за тяжелой травмы головы
Сегодня, 16:14
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polinakravchenko
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В Петербурге пенсионер скончался в больнице из-за тяжелой травмы головы

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В Петербурге 70-летний пенсионер скончался из-за черепно-мозговой травмы.

17 августа в 16:37, из улицы проспекта Обуховской обороны в больницу поступил мужчина, сообщает источники «ПолитЭксперта». Врачи установили, что постродавший находится в крайне тяжелом состояние, с серьезными травмами.

Пенсионер пролежал в больнице несколько дней, вскоре состояние ухудшилось,но увы врачи не смогли спасти бального. Мужчина скончался в 17:00 22 августа, несмотря на медицинский уход и курс лечения.

В данный момент правоохранительные органы, заниматься расследованием возможного убийства, выясняя причины получения пенсионером таких опасных травм.
 

Теги: новости спб , проишествие
Категории: Происшествия

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