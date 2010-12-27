На "Старой деревне" пьяный пассажир угрожал людям пистолетом

В петербургской подземке вечером нетрезвый дебошир пытался продемонстрировать силу с помощью оружия.

Вечером 12 декабря на территории петербургского метрополитена неизвестный мужчина угрожал пассажирам в метро пистолетом. Позже выяснилось, что оружие было травматическим, а его владелец был крепко пьян. Об инциденте сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Сообщается, что нарушитель принялся размахивать пистолетом на станции метро “Старая деревня”. До перехода к аргументации оружием, 33-летний петербуржец грязно ругался и вел себя агрессивно. Пассажиры не испугались и оперативно позвали сотрудников полиции.

В настоящее время дебошир задержан. Оперативники изъяли у хозяина оружие. Отметим, что у нетрезвого мужчины нашлись с собой десять патронов и разрешение на ношение пистолета. По данному факту проводится проверка. В отношении нарушителя составлен протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.