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В Петербурге пассажира рейса из Махачкалы накажут за курение в туалете самолёта
Сегодня, 21:18
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smirenny

В Петербурге пассажира рейса из Махачкалы накажут за курение в туалете самолёта

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Штраф за курение составит полторы тысячи рублей.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что в "Пулково" задержали пассажира, который решил покурить на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Дежурный получил сообщение о необходимости прибытия полицейских. 30-летний пассажир рейса из Махачкалы курил в туалетной кабине. Его задержал прибывший наряд. Против нарушившего правила пассажира составили административный протокол.  По данной статье нарушитель должен заплатить штраф до 1500 тысяч рублей. 

Ранее мы писали, что в океанариум Владивостока из Пулково отправилась партия хамелеонов и лягушек.

Фото: пресс-служба "Пулково"

Теги: курение в самолете, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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