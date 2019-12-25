В Петербурге пассажира рейса из Махачкалы накажут за курение в туалете самолёта

Штраф за курение составит полторы тысячи рублей.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что в "Пулково" задержали пассажира, который решил покурить на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Дежурный получил сообщение о необходимости прибытия полицейских. 30-летний пассажир рейса из Махачкалы курил в туалетной кабине. Его задержал прибывший наряд. Против нарушившего правила пассажира составили административный протокол. По данной статье нарушитель должен заплатить штраф до 1500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в океанариум Владивостока из Пулково отправилась партия хамелеонов и лягушек.

Фото: пресс-служба "Пулково"