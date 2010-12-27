Петербуржец угрожал кондуктору трамвая пистолетом, баллончиком и огнетушителем

Мужчина в трамвае Красносельского района угрожал кондуктору пневматическим пистолетом и газовым баллончиком. А после в ход пошел и порошковый огнетушитель.

В субботу, 18 ноября, бойцы Росгвардии успокаивали разбушевавшегося пассажира трамвая. Когда общественный транспорт проезжал мимо дома 88 на Ленинском проспекте 31-летний мужчина напал на кондуктора. При этом он вооружился пневматическим пистолетом и газовым баллончиком. Когда ему дали отпор, он решил отбиваться огнетушителем. Он распылил порошковую смесь в салоне. Тут-то подоспели сотрудники Росгвардии.

Хулигана отвезли в отдание полиции. Как сообщает пресс-служба гвардии, подозреваемый был под наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело.