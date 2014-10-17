Росгвардейцы задержали двух граждан, избивших жителя ЖК в Кировском районе

Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи в одну из городских больниц.

Утром в воскресенье, 23 июня, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга через три минуты прибыли к жилому комплексу на Ленинском проспекте, куда обратился диспетчер одной из управляющих компаний, воспользовавшись кнопкой тревожной сигнализации.

Работник сообщил прибывшим сотрудникам Росгвардии, что нажал КТС, поскольку камеры видеонаблюдения зафиксировали драку возле одной из парадных жилого комплекса.

Сотрудники Росгвардии немедленно отправились на место происшествия, где задержали двух нетрезвых ранее судимых граждан в возрасте 36 лет, которые вступили в конфликт с местным жителем, а затем из хулиганских побуждений избили его.

Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи в одну из городских больниц. Задержанных, один из которых ранее был осуждён за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а другой — за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, доставили в 64-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге наряд Росгвардии задержал сладкоежку с ворованными шоколадками.

Фото: Piter.TV