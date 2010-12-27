В Петербурге угонщик такси пытался скрыться от полиции на украденном автомобиле

Петербуржец с ножом запугал таксиста, но не смог далеко уехать на угнанном автомобиле.

В ночь на 27 февраля преступник с ножом напал на таксиста в центре Петербурга. Злоумышленник при помощи холодного оружия заставил мужчину покинуть салон автомобиля, после чего угнал транспортное средство. Однако, уехать далеко у него не получилось. Вора задержали представители полиции.

Сообщается, что угонщик притворился обычным пассажиром. Он сел на заднее сиденье “Шкода Октавиа”. Водитель довез его до пересечения Казанской улицы с переулком Гривцева. Там нарушитель отказался покидать иномарку, а вместо этого начал угрожать автомобилисту.

С места инцидента владелец машины сразу же позвонил в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Через несколько часов преступника поймали. В его отношении возбуждено уголовное дело.

