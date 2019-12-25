В Петербурге памятники оградят от туристов, которые стирают защитный слой на объектах

Вещества, наносимые на монументы, безопасны для камня, но вредны для кожи человека, они могут вызвать аллергию.

Петербургские памятники получат ограждение. Меру решили предпринять, чтобы защитить их от суеверных туристов, которые стирают защитный слой патины "на счастье". Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на замдиректора по науке Музея городской скульптуры Елену Крылову.

По словам эксперта, из-за веры в приметы горожане и гости Северной столицы постоянно стирают защитный слой на скульптурах и памятниках, из-за чего объекты приходится реставрировать несколько раз в течение года. Кроме того, вещества, наносимые на монументы, безопасны для камня, но вредны для кожи человека, они могут вызвать аллергию.

Елена Крылова призвала петербуржцев не кормить птиц около памятников. Монументы страдают от помета.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)