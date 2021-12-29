В Петербурге пациентка избила врача до сотрясения мозга

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 11 января в отдел полиции поступила телефонограмма из травмпункта поликлиники №38. За медпомощью обратилась 46-летняя женщина.
Выяснилось, что вечером 10 января в одной из клиник врача избила пациентка. Однако в настоящий момент неизвестно, что побудило петербурженку поднять руку на сотрудницу медучреждения.
В результате инцидента врач получила сотрясение мозга и гематомы на лице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, медики отпустили пострадавшую домой.
Ранее мы писали, что в Петербурге 17-летняя девушка обвинила мать в избиении.
Фото: Piter.TV
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