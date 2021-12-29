  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пациентка избила врача до сотрясения мозга
Сегодня, 10:28
148
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пациентка избила врача до сотрясения мозга

0 0

Медики отпустили пострадавшую домой. 

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 11 января в отдел полиции поступила телефонограмма из травмпункта поликлиники №38. За медпомощью обратилась 46-летняя женщина. 

Выяснилось, что вечером 10 января в одной из клиник врача избила пациентка. Однако в настоящий момент неизвестно, что побудило петербурженку поднять руку на сотрудницу медучреждения.

В результате инцидента врач получила сотрясение мозга и гематомы на лице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, медики отпустили пострадавшую домой. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 17-летняя девушка обвинила мать в избиении.

Фото: Piter.TV

Теги: врач, избиение, пациентка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии