Петербуржец сбежал к супруге из психбольницы

В Санкт-Петербурге из психбольницы сбежал пациент к своей супруге. Однако уже на следующий день парня доставили обратно в больницу.

В Санкт-Петербурге с психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова сбежал молодой человек. До побега буйный пациент бился головой о стены, после чего убежал через окно третьего этажа. "Петербургский Дневник".

Известно, что петербуржца доставили в больницу 18 сентября, а ранее он наблюдался в психдиспансере на шоссе Революции. Врачи сообщили, что у 23-летнего молодого человека маниакальный синдром. Он находился в неадекватном состоянии, привлекая к себе различными способами внимание.

20 сентября медсестра услышала звук разбитого стекла, а позже обнаружила, что пациент сбежал. По данным "Оперативного прикрытия" известно, что об инциденте сообщили в полицию. Уже на следующий день, 21 сентября дебошира поймали и доставили в медицинское учреждение.