В Петербурге ожидают первые устойчивые снегопады в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют гололедицу и ночные заморозки на Карельском перешейке.

Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил 13 ноября о возможном появлении снега в Санкт-Петербурге в течение нескольких ближайших дней. По его словам, осадки могут задержаться на поверхности и образовать первый устойчивый покров.

Синоптик уточнил, что с завтрашнего дня в городе ожидается снижение температуры и возможен мокрый снег. С субботы осадки, по его прогнозу, будут выпадать уже в виде сухого снега. Колесов отметил: "Этот продолжительный период как раз и будет тем предзимьем, которое в нашем регионе очень задержалось".

По информации Гидрометцентра, во второй половине ночи 14 ноября на Карельском перешейке прогнозируется переход температуры через ноль градусов. Это приведет к формированию гололедицы на дорогах. В дальнейшем ожидается усиление похолодания: в ночные часы температура может опуститься до -2…-7 градусов, а на восточных территориях региона возможны отрицательные значения даже днем.

При этом в большинстве районов в дневное время температура пока сохранится в диапазоне от +1 до +3 градусов. Синоптики добавляют, что на следующей неделе в отдельные дни возможна устойчивая отрицательная температура в светлое время суток.

Фото: Piter.TV