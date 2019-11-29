В Петербурге ожидают около 58 тысяч первоклассников

Число первоклассников стабилизировалось, при этом школы готовы принять всех учеников.

В Санкт-Петербурге в 2026 году в первые классы пойдут около 58 тысяч детей. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по образованию Павел Розов.

По его словам, в предыдущие годы наблюдался рост числа первоклассников — с 42 тысяч в 2014 году до более чем 70 тысяч в пиковый период. Однако в последние два года фиксируется незначительное снижение показателей. Для сравнения, в 2025 году в школы поступили около 58,5 тысячи учеников.

Он также отметил, что приток учащихся частично обеспечивается за счёт семей, переезжающих в город к началу школьного обучения. При этом ситуация с обеспеченностью мест различается по районам. В центральной части города наблюдается избыток мест, где формируется ограниченное число классов с наполняемостью около 25 человек. В новых жилых кварталах, напротив, сохраняется высокая плотность населения и повышенный спрос на школьные места.

Вместе с тем за последние 5 лет в Петербурге введено в эксплуатацию более 150 школьных зданий, что позволяет обеспечить всех будущих учеников местами. По прогнозам, в 2026 году школы города смогут принять всех первоклассников без дефицита.

