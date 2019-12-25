Во вторник в Петербурге ожидается солнечная погода

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 1-3 градусов.

В последний мартовский день петербуржцы, сидя в своих квартирах, смогут порадоваться солнцу. Тем, кто вынужден выходить на улицу, стоит знать, что за окном морозно.

Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", рано утром 31 марта столбики термометров в городе на Неве покажут минус 6 градусов, в пригородах местами температура воздуха опустится до минус 9 градусов. Днем воздух в Северной столице прогреется до плюс 1-3 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

В ночь на 1 апреля в Петербурге ожидается снег, а местами даже метель. Днем пройдет небольшой дождь, на дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее мы писали, что во вторник в Ленобласть придет зимняя погода.

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