Петербург ждет каршеринговый бум в ближайшие два года

Это произойдет из-за серьезного расширения зоны платной парковки.

Автоэксперт Дмитрий Попов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" спрогнозировал каршеринговый бум в Северной столице в ближайшие два года. Арендованные авто буквально заполнят город, и произойдет это из-за расширения зоны платной парковки.

По словам эксперта, в ближайшие год-полтора платная парковка займет весь Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы. Каршеринговые сервисы будут вынуждены договориться с центром управления парковками, чтобы их автомобили могли располагаться в платной зоне, и это входило бы в тариф. Тогда горожане смогут добраться до центра Петербурга и при этом не платить за парковку. Сегодня это распространено в Москве.

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