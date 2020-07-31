В Петербурге в январе возросла популярность КОВИД-такси

За месяц услугами перевозчика воспользовались 19 тысяч горожан.

Появившаяся в прошлом году услуга бесплатного такси для людей с легкой формой коронавируса оказалась популярна в Петербурге. За январь услугами перевозчика воспользовались 19 тысяч горожан. Для сравнения, в декабре эта цифра была более чем в 2 раза меньше – 8311. Об этом пишут "Невские Новости".

КОВИД-такси могут воспользоваться инфицированные, чтобы добраться к медикам или до КТ-центров. Стоимость поездки оплачивается из бюджета города.

Контракт со Смольным есть у двух транспортных компаний, для этих целей работает отдельный автопарк. Все машины оборудованы защитным экраном, водители находятся в СИЗ и после каждой поездки тщательно обрабатывают салон дезинфицирующими средствами. Заказ делает лечащий врач или специалист КТ-центра.

Ранее власти Петербурга рассказали, когда закончится пандемия.

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