В Петербурге ожидается гололедица

В Петербурге 10 января на дорогах города ожидается гололедица.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает о голололедице на дорогах.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 января в Северной столице на дорогах ожидается гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными. Также ведомство напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"; кроме того, в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.