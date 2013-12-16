Коммунальные службы готовятся к "температурным качелям" в Петербурге

Территории дворов обрабатывают противогололедными средствами заранее.

В Петербурге стартовала превентивная борьба с наледью и снегом. Метеорологи заявили, что циклон "Мартина" принесет первый снег в город уже на ближайших выходных. Территории дворов обрабатывают противогололедными средствами заранее, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Северной столицы.

По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина 1 ноября в системе "Объекты городской среды" назначены задачи для администраций районов. До 3 ноября сотрудники жилищных агентств нанесут специальный состав на пешеходные дорожки, подходы к парадным и контейнерным площадкам. Подобную схему борьбы с наледью применяли и в начале прошлой зимы.

Также о заморозках ранее предупредили в дорожном комитете Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга