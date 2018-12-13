На Васильевском острове отреставрируют церковь XIX века

Ее возвели в память об императоре Александре III и императрице Марии Федоровны.

Министерство культуры выделит до 286 миллионов рублей на реставрацию Церкви Божией Матери Милующей, которая находится рядом с Морским портом. Сейчас для работ разыскивают подрядчиков. Конкурс опубликован на сайте госзакупок.

До 25 ноября подрядчик обязан починить крышу, отреставрировать фасады, восстановить лепнину и выполнить ряд других работ.

Церковь Божией Матери Милующей появилась в конце XIX века. Ее возвели в память об императоре Александре III и императрице Марии Федоровны. В 1932 году в этом здании была учебная станция водолазной подготовки. Храм вернулся к РПЦ в 2012 году.

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