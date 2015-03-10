  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге отреставрировали здание тяговой подстанции в Дегтярном переулке
Сегодня, 19:51
92
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отреставрировали здание тяговой подстанции в Дегтярном переулке

0 0

Здание сохранило свое функцию: там по-прежнему останется тяговая подстанция "СПб Горэлектротранса".

В Дегтярном переулке отреставрировали фасад дома тяговой подстанции. Это здание – объект культурного наследия. Об этом рассказали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте". 

В результате работ обновили фасад, установили деревянную дверь и кованый козырёк. Как рассказали в посте, здание сохранило свое функцию: там по-прежнему останется тяговая подстанция "СПб Горэлектротранса".

Фото: Вконтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: реставрация, тяговая подстанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии