В Петербурге отреставрировали здание тяговой подстанции в Дегтярном переулке

Здание сохранило свое функцию: там по-прежнему останется тяговая подстанция "СПб Горэлектротранса".

В Дегтярном переулке отреставрировали фасад дома тяговой подстанции. Это здание – объект культурного наследия. Об этом рассказали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте".

В результате работ обновили фасад, установили деревянную дверь и кованый козырёк. Как рассказали в посте, здание сохранило свое функцию: там по-прежнему останется тяговая подстанция "СПб Горэлектротранса".

Фото: Вконтакте / Центральный район за комфортную среду обитания