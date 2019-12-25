В Петербурге проведут капитальный ремонт в здании геофизической обсерватории имени Воейкова

Здание было построено в 1938-м году.

В Петербурге за счет средств из федерального бюджета проведут капитальный ремонт в здании Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России дал положительное заключение на проведение работ.

В трехэтажном здании 1938-го года изменят планировку помещений, снесут некоторые внутренние перегородки. После этого будут проведены отделочные работы. После работ помещения станут более удобными и безопасными для сотрудников обсерватории.

Здание находится на улице Карбышева, дом 7, литера А. Общая площадь составляет более 10 тысяч кв.метров.

Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова является старейшим метеорологическим учреждением России.

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Фото: voeikovmgo.ru