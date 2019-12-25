В Петербурге приведут в порядок Гороховую улицу

Сейчас специалисты приводят в порядок участок от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекта.

В Петербурге отремонтируют Гороховую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Сейчас специалисты проводят ремонтные работы на участке от набережной реки Фонтанки до Адмиралтейского проспекта. Протяженность участка, который приведут в порядок, составляет 1,5 километра. Рабочие демонтируют старые канализационные люки и выполняют фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Скоро дорожники будут укладывать выравнивающий слой покрытия.

Работы выполняются по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Они будут проводиться поэтапно, по одной полосе без закрытия движения.

Ранее мы писали, что на Маршала Жукова 63-летний водитель сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга