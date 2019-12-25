На Маршала Жукова 63-летний водитель сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с наездом на девушку-пешехода на проспекте Маршала Жукова. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 июня у дома 29 по проспекту Маршала Жукова 63-летний водитель Fiat Ducato при повороте направо (на разрешающую дополнительную секцию светофора) наехал на 15-летнюю девушку-подростка, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода (на разрешающий сигнал светофора).

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее виновник ДТП с тремя погибшими пассажирками на Приморском проспекте был заключен под стражу

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)