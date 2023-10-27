Виновник ДТП с тремя погибшими пассажирками на Приморском проспекте заключен под стражу

Обвиняемым является сотрудник ДПС.

Обвиняемому в смертельном ДТП в Приморском районе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 19 июня.

Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что действующий сотрудник ДПС 16 июня превысил допустимую скорость движения машины Audi A4 на Приморском проспекте, в результате чего не справился с управлением и въехал в опору освещения на обочине. После аварии автомобиль загорелся, а три пассажирки, которые находились в салоне, от полученных травм скончались на месте происшествия. Фигуранта доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и формировать доказательственную базу по уголовному делу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка оказалась в реанимации после ДТП с электросамокатом на улице Подвойского.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу