Праздник начался после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В воскресенье, 2 сентября, на Дворцовой площади отметили День российской гвардии. Для гостей праздника была организована выставка военной техники, где были представлены береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитная ракетная система С-400, бронеавтомобиль "Тигр" и многое другое. Об этом сообщает ТАСС.

Праздник начался после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его открыл смотр-конкурс строевой песни. На Дворцовую площадь вынесли исторические гвардейские знамена Преображенского и Семеновского полков.

Гран-при конкурса строевой песни досталось "Михайловской военной артиллерийской академии". Первое место среди довузовских учебных заведений заняло "Санкт-Петербургское суворовское училище", победу среди воинских частей и вузов одержала "Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского". Кубок "За особые заслуги" вручили роте почетного караула Западного военного округа.

Ранее мы писали, что в День российской гвардии группа "Ленинград" сыграла передвижной концерт на Невском проспекте.

Фото: visit-petersburg.ru