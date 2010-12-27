В воскресенье, 2 августа, на Дворцовой площади состоится празднование Дня российской гвардии. Торжественное мероприятие начнется после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.
Праздник начнется со смотра-конкурса строевой песни военнослужащих Западного военного округа, курсантов военных училищ и участников движения "Юнармия". Весь день на Дворцовой площади будет работать интерактивная площадка с современной техникой и вооружением.
Участие в официальной части примут представители Правительства Санкт-Петербурга, командования Западного военного округа и ветераны Великой Отечественной войны.
Обращаем ваше внимание, что в этот день временно ограничат движение на Невском проспекте и Миллионной улице.
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