Торжественное мероприятие начнется в воскресенье, 2 сентября, после полуденного выстрела пушки.

В воскресенье, 2 августа, на Дворцовой площади состоится празднование Дня российской гвардии. Торжественное мероприятие начнется после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Праздник начнется со смотра-конкурса строевой песни военнослужащих Западного военного округа, курсантов военных училищ и участников движения "Юнармия". Весь день на Дворцовой площади будет работать интерактивная площадка с современной техникой и вооружением.

Участие в официальной части примут представители Правительства Санкт-Петербурга, командования Западного военного округа и ветераны Великой Отечественной войны.

Обращаем ваше внимание, что в этот день временно ограничат движение на Невском проспекте и Миллионной улице.

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