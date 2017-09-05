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Губернатор поздравил петербуржцев с Днём российской гвардии
Сегодня, 20:15
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Губернатор поздравил петербуржцев с Днём российской гвардии

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2 сентября в нашей стране отмечается День российской гвардии.

В четверг, 2 августа, отмечается День российской гвардии. С праздником петербуржцев поздравил губернатор города Александр Беглов. 

Поздравляю всех, кто служил и служит в гвардейских соединениях! Желаю всем гвардейцам и ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в службе на благо России!

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам губернатора, на протяжении столетий гвардейцы храбро защищали и отстаивали страну. Теперь эту миссию продолжают новые поколения.

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: день российской гвардии, праздник
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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