Губернатор поздравил петербуржцев с Днём российской гвардии

В четверг, 2 августа, отмечается День российской гвардии. С праздником петербуржцев поздравил губернатор города Александр Беглов.
Поздравляю всех, кто служил и служит в гвардейских соединениях! Желаю всем гвардейцам и ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в службе на благо России!
Александр Беглов, губернатор Петербурга
По словам губернатора, на протяжении столетий гвардейцы храбро защищали и отстаивали страну. Теперь эту миссию продолжают новые поколения.
Фото: пресс-служба Смольного
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