Губернатор поздравил петербуржцев с Днём российской гвардии

2 сентября в нашей стране отмечается День российской гвардии.

В четверг, 2 августа, отмечается День российской гвардии. С праздником петербуржцев поздравил губернатор города Александр Беглов.

Поздравляю всех, кто служил и служит в гвардейских соединениях! Желаю всем гвардейцам и ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в службе на благо России! Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам губернатора, на протяжении столетий гвардейцы храбро защищали и отстаивали страну. Теперь эту миссию продолжают новые поколения.

Фото: пресс-служба Смольного