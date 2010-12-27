В День российской гвардии Шнуров бесплатно выступит на Дворцовой площади

Праздник отмечается в воскресенье, 2 сентября.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров даст бесплатный концерт в День российской гвардии. Праздник состоится в воскресенье, 2 сентября, на Дворцовой площади. Выступление известного российского музыканта станет завершением торжества. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Отметим, что День российской гвардии начнется после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В воскресенье жители и гости города смогут увидеть смотр-конкурс строевой песни военных Западного округа. Весь день на Дворцовой площади будет работать интерактивная площадка с современной техникой и вооружением. Впервые за 100 лет будут вынесены исторические знамена лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков 1700 года.

Ранее мы писали, что новая избранница Шнурова выложила в соцсети совместные снимки.

Фото: Instagram / shnurovs