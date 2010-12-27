Новая избранница Шнурова выложила в соцсети совместные фото

Петербургская модель стала новой пассией Сергея Шнурова. Общественность узнала об этом из Instagram.

Модель Ксения Костровская выложила в социальную сеть Instagram фотографии с известный музыкантом Сергеем Шнуровым. Снимки получились достаточно интимного характера: на них лидер группировки "Ленинград" сидит в обнимку с девушкой. На одной из фотографий молодые люди целуются.

Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, И одновременно наполнил её. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним подписала снимки Ксения

Напомним, что 25 мая Шнуров рассказал о грядущем разводе с супругой Матильдой. Фанаты были огорчены данным происшествием. Среди возможных причин назывались измены как со стороны мужа, так и со сторону жены. В середине августа пара официально оформила разрыв отношений.

Фото: Instagram