Видео: "Ленинград" сыграли передвижной концерт на Невском проспекте

В полдень Шнур и Ко дадут концерт на сцене возле Александровской колонны.

В воскресенье, 2 сентября, группа "Ленинград" во главе со Сергеем Шнуровым исполнила бесплатный концерт в честь Дня российской гвардии. Выступление музыкантов состоялось не на привычной статичной сцене, а на площадке грузовика, на котором группа проехала по Невскому проспекту.

Шоу началось в 11 часов утра возле БКЗ "Октябрьский". В конечный пункт – Дворцовую площадь – музыкальный кортеж ехал под такие хиты группу как "Ваяж", "В Питере пить", "Www" и др. В полдень Шнур и Ко дадут концерт на сцене возле Александровской колонны.

В этом году День Российской Гвардии празднует 318-ю годовщину. Отметим, что впервые за 100 лет будут вынесены исторические знамена лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков 1700 года. Помимо этого, на Дворцовой площади будет выставлена военная техника и организованы специальные тематические площадки.

Ранее "Ленинград" представили клип на песню "Не хочу быть москвичом".

Видео: vk.com/kirill_solonitsyn