"Ленинград" выпустили новый клип "Не хочу быть москвичом"

Популярная группа "Ленинград" выпустила новый клип на композицию "Не хочу быть москвичом". Видеоролик коллектив опубликовал на своем официальном Youtube-канале.

На видео Шнуров вместе с компанией катается на теплоходе по Неве и рассказывает, почему он не хотел бы быть москвичем. В тексте песни музыкант утверждает, что вся культура сосредоточена в Санкт-Петербурге и выделяет главные плюсы и минусы столицы: к положительному он отнес бесплатный wi-fi и велодорожки, к отрицательному отсуствие тех, с кем можно выпить.

Пользователи крайне негативно отреагировали на новое творение "Ленинграда". Кто-то просто остался недоволен качеством клипа на фоне предыдущих работ коллектива, а кто-то увидел в нем политическую агитацию на фоне предстоящих выборов мэра Москвы.

На данный момент клип собрал около 200 тысяч просмотров. Шкала лайков и дизлайков разделилась почти напополам.