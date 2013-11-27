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В Петербурге отменили спектакль с участием Ахеджаковой
Сегодня, 18:03
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В Петербурге отменили спектакль с участием Ахеджаковой

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Перенесли два спектакля: "Мужей много не бывает" (малый зал) и "Мой внук Вениамин" (большой зал). 

В Петербурге перенесли спектакли с участием Лии Ахеджаковой. Она должна была сыграть в постановке "Мой внук Вениамин". Спектакль был назначен на 4 января в Выборгском дворце культуры. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

В пятницу, 30 декабря, на сайте культурного учреждения появилось сообщение о переносе постановки. В сообщении уточнили, что перенесли два спектакля: "Мужей много не бывает" (малый зал) и "Мой внук Вениамин" (большой зал). 

Вернуть стоимость билетом можно в полном объеме. Для этого необходимо обратиться в то место, где их купили. Новые даты театр сообщит дополнительно, написали в сообщении на сайте.

Ранее Островский будет руководить Фондом пенсионного и соцстрахования в Петербурге и Ленобласти. Он возглавлял петербургское отделение Фонда социального страхования.

Фото: kino-teatr.ru
 

Теги: ахеджакова, отмена, перенос, спектакли
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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