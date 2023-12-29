В Петербурге отменили плановое повышение тарифов на ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
К губернатору Северной столицы обратились жители с просьбой не повышать тарифы на коммунальные услуги. Напомним, стоимость услуг должна была подняться в июле. Речь идет о повышении тарифов на теплоснабжение, горячую и холодную воду, вывоз мусора.
Власти города на Неве обсудили эту проблему на совещании с членами правительства Петербурга. Градоначальник поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне.
Все существующие субсидии и компенсации льготным категориям горожан также сохранятся на прежнем уровне.
Пресс-служба правительства Петербурга
Ранее мы писали, что с июня жители Невского района Петербурга будут получать единую квитанцию за ЖКУ.
Фото: Pxhere
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