Градоначальник поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне.

В Петербурге отменили плановое повышение тарифов на ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

К губернатору Северной столицы обратились жители с просьбой не повышать тарифы на коммунальные услуги. Напомним, стоимость услуг должна была подняться в июле. Речь идет о повышении тарифов на теплоснабжение, горячую и холодную воду, вывоз мусора.

Власти города на Неве обсудили эту проблему на совещании с членами правительства Петербурга. Градоначальник поручил сохранить соответствующие тарифы на существующем уровне.

Все существующие субсидии и компенсации льготным категориям горожан также сохранятся на прежнем уровне. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что с июня жители Невского района Петербурга будут получать единую квитанцию за ЖКУ.

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