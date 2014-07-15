В Петербурге отменили мотопарад, который должен был стартовать на Дворцовой площади

Начальник ГИБДД распорядился перекрыть въезд на место проведения фестиваля и указал блокировать любые мотоколонны.

В Петербурге отменили парад байкеров в честь закрытия сезона. Торжество планировали провести в субботу, 25 сентября. Об этом сообщили на портале "78.ru" со ссылкой на организаторов фестиваля.

Фестиваль планировали начать в 15 часов дня. К закрытию торжества организаторы подготовили концерт. Однако менее чем за сутки начальник ГИБДД распорядился перекрыть въезд на место проведения фестиваля и указал блокировать любые мотоколонны.

Кураторы праздника предлагают мотоциклистам альтернативу. Все желающие могут приехать в мотоцентр города, чтобы пообщаться и дружно отведать праздничный обед.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге закрывают водный сезон катанием на SUP-досках.

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