На Малой Посадской откроют мемориальную доску в память о Гранине

На выходных в Петербурге на фасаде одного из домов откроют мемориальную доску в память о писателе Данииле Гранине. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде дома № 8 по Малой Посадской улице состоится 9 февраля в час дня. В этом доме на Петроградской стороне Даниил Гранин с 1955 года.
Напомним, 2019 год объявлен годом Даниила Гранина. Данный указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Все мероприятия проводит Российский книжный союз при поддержке или совместно с правительством Санкт-Петербурга.
Видео: Piter.TV
Оставить комментарий