На Малой Посадской откроют мемориальную доску в память о Гранине

Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоится 9 февраля.

На выходных в Петербурге на фасаде одного из домов откроют мемориальную доску в память о писателе Данииле Гранине. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде дома № 8 по Малой Посадской улице состоится 9 февраля в час дня. В этом доме на Петроградской стороне Даниил Гранин с 1955 года.

Напомним, 2019 год объявлен годом Даниила Гранина. Данный указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Все мероприятия проводит Российский книжный союз при поддержке или совместно с правительством Санкт-Петербурга.

Видео: Piter.TV