В Петербурге откроется самый большой в мире музей трамваев

Построить здание планируют в 2023-2024 году.

В этом году в Петербурге начнут проектировать музей трамваев. Предполагается, что он будет самым большим в мире. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков сегодня, 24 июня, указали в ТАСС.

Предпроект представили на ПМЭФ. Разработчиком стал один из ведущих архитекторов города, имя которого представитель Смольного называть не стал.

В этом году власти города определятся с инвесторами. Построить здание планируют в 2023-2024 году.

По словам Полякова, инициативой заинтересовали Россети и Росатом.

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Фото: Piter.tv