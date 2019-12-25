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В Петербурге откроется самый большой в мире музей трамваев
Сегодня, 9:50
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В Петербурге откроется самый большой в мире музей трамваев

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Построить здание планируют в 2023-2024 году.

В этом году в Петербурге начнут проектировать музей трамваев. Предполагается, что он будет самым большим в мире. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков сегодня, 24 июня, указали в ТАСС. 

Предпроект представили на ПМЭФ. Разработчиком стал один из ведущих архитекторов города, имя которого представитель Смольного называть не стал.

В этом году власти города определятся с инвесторами. Построить здание планируют в 2023-2024 году.

По словам Полякова, инициативой заинтересовали  Россети и Росатом.

Ранее на Piter.tv:

Фото: Piter.tv

Теги: кирилл поляков, музей трамваев, пмэф, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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