На Чайковского откроется первый в России чеченский туристический центр

Петербург стал первым городом, в котором начнет работу туристический центр Чечни.

В России откроется первые туристический центр Чечни. Местом для подобного эксперимента выбран город Петербург. По улице Чайковского в доме под номером 79 любой желающий может посетить офис Visit Chechnya. Отделение начнет функционировать с 15 мая. Сотрудники компании будут предоставлять консультации, связанные с планированием туристической поездки в Чечню. Информационные услуги будут предоставляться бесплатно. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по туризму Смольного.

Visit Chechnya в Петербурге – это первый туристический инфоцентр за пределами Чечни. Мы надеемся, что данный опыт будет положительным, и это станет хорошей традицией – открывать подобные офисы в других городах и странах отметил заместитель председателя правительства Чеченской республики Муслим Байтазиев

Представители Чечни и Санкт-Петербурга надеются, что подобный опыт расширит сотрудничество между двумя регионами откроет двери перед новыми возможностями культурного обмена.

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