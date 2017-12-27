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В Петербурге открывается выставка рисунков "Азбука Лунного Света" Гребенщикова
Вчера, 22:39
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ProkVad
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В Петербурге открывается выставка рисунков "Азбука Лунного Света" Гребенщикова

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Музей современного искусства "Эрарта" представляет выставку Бориса Гребенщикова.

В экспозицию войдут рисунки и живопись легендарного лидера группа "Аквариум". 

"Картины музыканта и поэта, человека-легенды "поколения дворников и сторожей", человека, который раздвинул рамки музыкального и поэтического жанра и вступил на зыбкую территорию мессианства. Картины, где слова и смыслы приобрели материальность, а музыка стала веществом. Содержание этой живописи — территория, где правит Свет. Гребенщиков — не художник. Он просто БГ. Ему не нужно попадать в рамки стилей и направлений актуального искусства и что-то кому-то доказывать", - говорит про творчество Гребенщикова художник Инна Гринчель.

На выставке будут показаны картины маслом на холсте и 17 рисунков, а также несколько фотографий на металле, созданные Борисом Гребенщиковым за последние годы.  

"Петербурга в этих картинах нет. Я вообще никогда не придумываю тему, беру холст и чувствую. Концептуализм - это не мое, каждая картина рисуется припадками. Между ними - интервал от шести до девяти месяцев, но бывают исключения", - сказал на пресс-показе своей выставки Борис Гребенщиков.

Официально выставка в "Эрарте" откроется 26 января.

Фото: Деловой Петербург

 
Теги: аквариум , выставка , гребенщиков , творчество , эрарта
Категории: Лента новостей Новости СПб

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