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В Петербурге открывается масштабный саммит в области туризма
Сегодня, 13:54
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arteliseev

В Петербурге открывается масштабный саммит в области туризма

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Сегодня стартует 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Она проводится в России впервые.

До 13 сентября более 1100 делегатов из 130 стран будут обсуждать решения глобальных задач туристической сферы. Основные цели этой встречи – расширение туристических связей и упрочнение позиций туризма как двигателя экономического роста. Для Петербурга это шанс укрепить свой положительный образ и привлечь новые потоки туристов не только в город, но и в страну.

В программе запланированы дебаты, доклады, пленарные заседания. Они пройдут в Экспофоруме, Таврическом дворце и Президентской библиотеке.

Ранее Piter.TV составил свой гид по фестивалю "Послание к человеку"-2019.

Фото: Pixabay

Теги: петербург, россия, саммит, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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