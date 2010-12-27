В Петербурге открывается масштабный саммит в области туризма

Сегодня стартует 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Она проводится в России впервые.

До 13 сентября более 1100 делегатов из 130 стран будут обсуждать решения глобальных задач туристической сферы. Основные цели этой встречи – расширение туристических связей и упрочнение позиций туризма как двигателя экономического роста. Для Петербурга это шанс укрепить свой положительный образ и привлечь новые потоки туристов не только в город, но и в страну.

В программе запланированы дебаты, доклады, пленарные заседания. Они пройдут в Экспофоруме, Таврическом дворце и Президентской библиотеке.

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